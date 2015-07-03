Апеляційний суд Києва обрав нового очільника

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної судової адміністрації.

“Дійсно, Головачова призначено на зборах трудового колективу головою Апеляційного суду Києва”, - зазначили у прес-службі.

У свою чергу, у Вищій раді юстиції повідомили, що чинне законодавство дозволяє зборам трудового колективу суду під час голосування обирати собі на адміністративну посаду керівництво.

Читайте такожРада дозволила заарештувати Чернушенка

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила голові Апеляційного суду Києва Чернушенку про підозру у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) та ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних судових рішень) Кримінального кодексу України.

30 червня Верховна Рада надала згоду на затримання та арешт Чернушенка.