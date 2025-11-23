Саме Ден Дрісколл привіз в Київ так званий "мирний план" Трампа щодо закінчення війни в Україні.

В резюме Дена Дрісколла мало що вказує на те, що він має кваліфікацію, щоб розуміти часто болісну і криваву історію відносин між Росією та Україною, пише The Guardian.

Видання зазначає, що Дрісколл - колишній інвестиційний банкір, який має диплом бізнес-адміністрування. Наразі він обіймає посаду міністра армії США. Не виключено, що він отримав посаду в адміністрації Трампа завдяки дружбі з Джей Ді Венсом, яка почалася ще в часи їхнього спільного навчання в Єльській школі права.

Новий спецпредставник Трампа по Україні

Наразі Дрісколл опинився в несподіваній ролі посередника між Києвом і Москвою, так як президент США Дональд Трамп прагне виконати свою обіцянку покласти край повномасштабній війні Росії проти України, яка триває вже майже 4 роки.

В матеріалі є припущення, що, можливо, саме незнання Дрісколлом основних проблем може зробити його придатним для ролі посередника між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що в четвер, 20 листопада, 40-річний головнокомандувач армії США представив Зеленському 28-пунктний мирний план Білого дому, який українці та їхні європейські союзники розцінили як "капітуляцію".

Очікується, що незабаром Дрісколл відвідає Росію з метою обговорення плану з очільником Кремля, а також має зустрітися з європейськими союзниками США по НАТО.

Видання зазначає, що місія Дрісколла як носія поганих новин для Зеленського, здається, відповідає позиції його друга Венса. В статті згадується сварка за участю Венса, коли президент України Володимир Зеленський в лютому цього року відвідував Білий дім.

Також в матеріалі йдеться, що популярність Дрісколла збігається з відстороненням офіційного посланця Трампа в Україні Кіта Келлога, який вважається прихильним до Києва. Очікується, що він піде у відставку в найближчі тижні.

Видання також зробило припущення, що міністра оборони США Піта Гегсета, судячи з усього, визнали непридатним для такого делікатного завдання після низки суперечок і негативних заголовків у пресі, зокрема, щодо його уваги до зовнішнього вигляду та фізичної форми військовослужбовців.

Хоча Дрісколл й є новачком у дипломатії, його прихильники стверджують, що його кар'єрний злет зумовлений не лише провалом інших. Видання розповіло, що він справив враження на співробітників Білого дому як один з найталановитіших членів адміністрації.

Наразі він не лише керує бюджетом, а й здійснює контроль за більш ніж мільйонним штатом активних військовослужбовців, а ще має близько 265 000 цивільних співробітників.

Що відомо про Дрісколла та його родину?

В статті вказується, що батько Дрісколла служив піхотинцем у В'єтнамі, а сам він прослужив більше трьох років в армії США, включаючи відрядження до Іраку в 2009 році терміном на 9 місяців. За свою службу він був нагороджений кількома військовими нагородами, включаючи медаль за заслуги перед армією.

Згодом Дрісколл працював стажером у комітеті Сенату з питань ветеранів, а потім перейшов на роботу в інвестиційний банк у Шарлотті, Північна Кароліна на посаду головного операційного директора.

Ставлення до України

Зазначається, що Дрісколл висловлювався про Україну в позитивному ключі, зокрема щодо технології безпілотників, яку він намагався придбати на посаді секретаря армії і яка була початковою метою його вже запланованої поїздки до Києва до того, як президент США Дональд Трамп розширив його повноваження.

Під час спілкування із журналістами в Пентагоні він високо оцінив здатність України імпровізувати та масово виробляти ефективні безпілотні літаки, наводячи це як приклад для оборонної промисловості США.

"Якщо подивитися на Україну, то вони не вважають поточну версію чогось достатньою, і вони, як МакГайвер, придумують все, що потрібно, щоб досягти необхідного результату", - зазначив Дрісколл.

Примітно, що ця заява пролунала на тлі спроб США та України досягти угоди про обмін технологіями безпілотних літальних апаратів та автономних боєприпасів.

США мають на меті придбати 1 млн дронів протягом найближчих двох-трьох років, ця кількість перевищує виробничі потужності американських оборонних підрядників.

"Мирний план" США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог припустив, що Україні доведеться ухвалювати складні рішення щодо територіальних поступок Росії задля завершення війни. Келлог запевнив, що команда Трампа, разом із представниками Росії підготувала такий "мирний план", який Україні "буде важко відхилити". Водночас, він додав, що є речі, які треба трохи змінити в плані, це може відбутися під час переговорів.

Також ми писали, що видання The Guardian, посилаючись на проінформованих співрозмовників вказало, що США пригрозили Україні погіршенням умов мирної угоди з Росією, якщо не буде надано згоди на поточну пропозицію. Один з тих, хто був присутнім на зустрічі за участю Дрісколла заявив, що знову лунали заяви, що в України "немає карт". Дрісколл відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи саме план з 28 пунктів, який був опублікований в пресі, США пропонують Україні.

