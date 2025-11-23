Попри продуктивну зустріч та наміри співпрацювати Зохран Мамдані не покращив думку про Трампа.

Після особистою зустрічі з президентом США новообраний мер Нью-Йорка Зохран Мамдані не змінив своє ставлення до нього, пише "Дзеркало тижня".

Мамдані описав свою першу особисту зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка пройшла у Білому домі, як продуктивну. Під час зустрічі президент Трамп висловив Мамдані теплі похвальні слова. Однак Мамдані все одно зазначив, що не змінив свою думку про Трампа, якого вважає "фашистом" і "деспотом".

"Я продовжую вірити в усе, що казав про Трампа раніше… Але я приходжу до Овального кабінету не для того, щоб щось доводити чи відстоювати свою позицію. Я приходжу туди, щоб допомогти мешканцям Нью-Йорка", - сказав Мамдані в програмі "Meet the Press" на NBC News.

Попри свою думку він планує співпрацювати з Білим домом.

Що передувало цій розмові

Додамо, що протягом кількох тижнів перед виборами мера Трамп часто критикував Мамдані. Називав його "комуністичним божевільним" і погрожував припинити федеральне фінансування Нью-Йорка. Мамдані нерідко відповідав йому тим самим, одного разу назвавши Трампа "фашистом".

Сам Трамп прокоментував це так: "Мене називали й гірше, ніж фашистом". Він додав: "Гадаю, він змінить свою думку, коли ми почнемо працювати разом".

Як Мамдані виграв вибори

Як писав УНІАН, на початку листопада 34-річний кандидат від Демократичної партії Зохран Мамдані переміг на виборах мера Нью-Йорка. Таким чином він став наймолодшим мером міста за останні 100 років. А також першим мусульманином і вихідцем з Африки, який обійняв цю посаду.

Крім Мамдані за посаду мера Нью-Йорка боролися незалежний кандидат і колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо та республіканець Кертіс Слива. Напередодні виборів Трамп закликав мешканців голосувати за Куомо, намагаючись не допустити перемоги Мамдані.

