Президент розглядає три кандидатури на посаду голови Луганської ОДА

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV.

“Я на цьому тижні планую, може, поїхати в Луганську область. І зараз переді мною стоїть питання дуже непростого вибору. Я маю три кандидатури, зараз відбудуться співбесіди з ними для того, щоби вибрати надійну людину, яка б продовжила справу Геннадія Москаля, яка б захистила українську державність, яка б не боялась лізти під кулі, забезпечила б достойне життя на Луганщині українським громадянам”, - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 15 липня президент звільнив Москаля з посади голови Луганської ОДА та призначив його керівником Закарпатської обласної державної адміністрації.

Того ж дня Порошенко призначив т.в.о. голови Луганської облдержадміністрації Юрія Клименка, який до призначення працював на посаді заступника керівника Луганської військово-цивільної адміністрації з питань громадського порядку і безпеки.