Гайдар не хоче відмовлятися від російського громадянства, але дотримуватиметься законів України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдар сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Звісно, я дотримуватимуся українських законів. Якщо раптом будуть якісь проблеми, якісь суперечності, я точно не хочу бути якоюсь точкою розбрату, точкою конфлікту. Я готова працювати в команді хоч радником, хоч волонтером... А, так, звичайно ж, я дотримуватимуся українських законів... Я, звичайно, не хочу відмовлятися від російського громадянства, чесно скажу - не хочу, однак будемо робити так, як треба робити за законом», - сказала Гайдар, відповідаючи на запитання журналістів, чи готова вона відмовитися від російського громадянства, оскільки, згідно з українським законодавством, працювати державним службовцем в Україні може бути тільки громадянин України.

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Також Гайдар запевнила, що активно вчить українську мову і пообіцяла через три місяці провести прес-конференцію українською мовою.

Коментуючи той факт, що деякі депутати Держдуми РФ назвали її зрадником Росії, Гайдар зазначила: «Я не вважаю себе зрадником Батьківщини, я говорила, що я вважаю, що зрадники моєї Вітчизни - ті люди, які воюють (проти України), і цю війну не визнають. Зрадники ті, хто фальсифікує вибори, зрадники ті, хто садить моїх друзів, хто вбив Бориса Нємцова».

Як повідомляв УНІАН, 18 липня голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі офіційно представив як свого заступника Гайдар – доньку одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у РФ Єгора Гайдара, правнучку радянського письменника Аркадія Гайдара.