Сьогодні слідча комісія обговорить підсумки розслідування на місці стрілянини у Мукачевому

Про це заявив член парламентської комісії Андрій Антонищак, передає прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

«На засіданні депутати спробують узагальнити отриману інформацію, зробити певні висновки. Ми повинні дати суспільно-правову, неупереджену і виважену оцінку тим подіям, які мали місце на Закарпатті», – сказав він.

Варто зазначити, що депутат відмовився озвучувати деталі проведеного парламентаріями розслідування.

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Як повідомив Антонищак, членам ТСК під час робочої поїздки на Закарпаття вдалося поспілкуватися з багатьма свідками зазначених події, серед яких і депутат Михайлом Ланьо.

«Деякі політики і певне коло зацікавлених осіб намагаються дискредитувати роботу ТСК в очах суспільства.Всі їхні дії означають тільки одне, що депутати-члени комісії на правильному шляху», – сказав депутат.

Нагадаємо, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектору» після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.

14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту. Головою ТСК визначено народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Миколу Паламарчука. До складу комісії увійшли: від «Блоку Петра Порошенка» - Валерій Пацкан та Сергій Каплін, від «Народного фронту» - Андрій Тетерук та Антон Геращенко, від «Опозиційного блоку» - Михайло Папієв, від «Самопомочі» - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від «Батьківщини» - Іван Крулько, від групи «Воля народу» - Юрій Шаповал, від групи «Відродження» - Дмитро Святаш.