Екзит-поли за віком, статтю і освітою

Результати національного екзит-полу та підрахунку голосів Центральної виборчої комісії свідчать про те, що значних фальсифікацій під час виборів не було.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції в Києві, підбиваючи підсумки національного екзит-полу, висловив директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ілько КУЧЕРІВ.

За його словами, отримані дані спростовують факти нібито масових порушень під час підрахунку голосів. Як виявив національний екзит-пол, максимальне відхилення результатів опитування від даних ЦВК становить 1,3% для БЮТ і не більше 0,5% для інших партій.

Так, 26 березня у день виборів, Фондом «Демократичні ініціативи», Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних і політичних досліджень ім. Разумкова був проведений екзит-пол-2006, тобто опитування виборців на виході з дільниць. Було опитано 16 тис. 796 виборців на 300 виборчих дільницях. Похибка становить від 0,5 до 3,2%, зазначив І.КУЧЕРІВ.

В результаті, за остаточними даними екзит-полу, за Партію регіонів проголосували 32,6% опитаних (результати ЦВК після опрацювання 100% протоколів - 32,12%), за БЮТ – 23,6% (ЦВК - 22,27%), блок «Наша Україна» - 14,1% (ЦВК - 13,94%), СПУ – 5,7% (ЦВК - 5,67%), КПУ – 3,6% (ЦВК - 3,66%), Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» – 3,3% (ЦВК - 2,93%), Народний блок Литвина – 2,8% (ЦВК - 2,43%), партія «Віче» – 2,1% (ЦВК - 1,74%), Блок Костенка-Плюща 1,5% (ЦВК - 1,87%), блок ПОРА-ПРП – 1,4% (ЦВК - 1,47%).

Результати національного екзит-полу також показали, що Партія регіонів знайшла значно вищу підтримку серед жінок, ніж серед чоловіків. Цікаво, що підтримка жінками БЮТ і Блоку Наталії Вітренко практично на статистичному рівні не відрізняється від голосування за ці політичні сили чоловіків, зазначив І.КУЧЕРІВ.

Що стосується відмінностей в електоральних уподобаннях представників різних вікових груп, то тут, за його словами, можна відзначити традиційне зростання популярності комуністів із зростанням віку виборців. Те саме стосується СПУ, Блоку Наталії Вітренко. Представники найстаршої вікової групи (60 років та старші) також частіше голосували за Партію регіонів, а от за БЮТ і Блок Литвина рідше, ніж інші опитані в цілому, повідомив І.КУЧЕРІВ.

Що стосується рівня освіти виборців, то отримані в результаті екзит-полу дані дозволяють говорити про те, що Партія регіонів користується серед людей з вищою освітою меншою підтримкою у порівнянні з іншими групами за рівнем освіти. Підтримка блоку «Наша Україна», СПУ, КПУ, Блоку Костенка-Плюща виявилась найвищою серед людей з неповною середньою освітою. В той же час за БЮТ представники цієї освітньої групи голосували рідше, ніж інші.

Крім того, частіше за Блок Вітренко, партію “Віче”, блок ПОРА-ПРП голосували люди з вищою освітою.

Що стосується порушень під час голосування, то лише 5,5% опитаних виборців зазначили, що спостерігали якісь порушення під час голосування, 86,8% опитаних ніяких порушень не помітили, і ще 7,7% нічого не можуть сказати з цього приводу. В той же час найбільший відсоток помічених виборцями порушень припадає на Східний (6,5%), та Південний (6,4%) регіони. Найменше - на Західний регіон 3,9%.