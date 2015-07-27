Управління правової експертизи КСУ оприлюднило висновок щодо змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зачитаних сьогодні на засіданні Конституційного суду положеннях висновку Управління правової експертизи КСУ.

Зокрема, в документі висловлені застереження. В одному із застережень йдеться про те, що застосування в новій редакції частини 2 статті 142 Конституції України формулювання, за змістом якого префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування, викликає зауваження, оскільки уможливлює зупинення дію актів не лише органів місцевого самоврядування, а й територіальних громад і голів громад. У висновку сказано, що ця норма потребує конкретизації і редакційного доопрацювання.

В той же час, згідно з висновком, те, що стосується доповнення розділу 15 під назвою «Перехідні положення» Конституції України пунктом 18-м, то, на думку управління, “воно спрямоване на утвердження прав громадян в окремих районах Донецької і Луганської областей на реалізацію прав і свобод громадян, які проживають в інших регіонах”.

Суддею-доповідачем у справі є суддя Конституційного суду Михайло Гультай.

Читайте такожПорошенко обговорив з головою Венеціанської комісії конституційну реформуЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, Конституційний суд України розпочав розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

Довідка УНІАН. 16 липня Верховна Рада направила до КС проект змін до Конституції України щодо децентралізації влади (№2217а) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Основного Закону. За це рішення проголосували 288 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту, органами місцевого самоврядування громади є рада громади як представницький орган та виконавчі органи місцевого самоврядування громади. Виконавчі органи місцевого самоврядування громади є підконтрольними і підзвітними раді громади. Голова громади головує на засіданнях ради громади, очолює виконавчий орган місцевого самоврядування громади. Районна, обласна рада, їх виконавчі комітети є органами місцевого самоврядування, що відповідно представляють і реалізують спільні інтереси територіальних громад району, області.

Законопроектом передбачено, що виконавчу владу в районах і областях, у Києві та Севастополі здійснюють префекти, які є державними службовцями. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів України президент України.

Президент України за поданням Кабінету міністрів України вперше здійснює призначення префектів після створення відповідними районними, обласними радами виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня 2018 року.

Також визначено, що префект видає акти, які є обов'язковими на відповідній території.

Передбачено, що строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної ради, обраних на чергових виборах, становить чотири роки.

Законопроектом також передбачено, що дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняє префект з одночасним зверненням до суду. У разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, президент України зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого. Тимчасовий державний уповноважений спрямовує та організовує діяльність відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування громади, виконавчого комітету районної, обласної ради.

Також у проекті закону зазначається, що після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" наступні чергові місцеві вибори – вибори голів громад, депутатів рад громад, районних, обласних рад проводяться в останню неділю жовтня 2017 року.

Крім того, проектом закону Перехідні положення Конституції доповнено останнім, 18 пунктом, у якому зазначено, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом.