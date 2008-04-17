Росія співпрацює з НАТО як ніхто - експерт

Росія найбільше співпрацює з НАТО порівняно з країнами, що не є членами Альянсу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН сказав начальник управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних Сил України полковник Борис КРЕМЕНЕЦЬКИЙ.

“Консультації по лінії НАТО-Росія проводяться у форматі “27”, а не у форматі “НАТО+1”. Це означає, що країни НАТО не виробляють заздалегідь узгоджених позицій і кожна з них приймає рішення окремо. Таких безпрецедентних механізмів консультацій не має жодна інша держава”, - сказав Б.КРЕМЕНЕЦЬКИЙ.

“Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ останнім часом підкреслював, що рівень співробітництва Росії з НАТО значно вищий ніж нашої держави з Альянсом”, - додав начальник управління.

Так, за його словами, сьогодні у штаб-квартирі Альянсу в Місії Російської Федерації при НАТО працюють 64 дипломати, включаючи 18 військовослужбовців, натомість українське представництво в Брюсселі налічує 25 чоловік - 11 дипломатів, 9 військовослужбовців та 5 чоловік технічного персоналу.

Він зауважив, що крім того, у штабі Верховного головнокомандувача збройних сил НАТО з операцій працює група зв’язку збройних сил Росії кількістю до 10 осіб на чолі з генералом, а Збройні Сили України мають у цьому штабі лише одного офіцера зв’язку.

Він також навів ще один переконливий факт активної співпраці РФ з НАТО: у 2002 році була створена Рада НАТО-Росія, в рамках якої Російська Федерація отримала право на рівних умовах брати участь у розробці окремих рішень Альянсу з питань ядерної безпеки, антитерористичної діяльності, протиракетної оборони, боротьби з розповсюдженням зброї масового ураження, етнічних конфліктів. В рамках Ради НАТО-Росія діють 20 робочих і експертних груп.

“У той же час, формат наших відносин знаходиться в площині спільного форуму – Комісії Україна-НАТО. На відміну від Ради НАТО-Росія, Комісія Україна-НАТО не є органом з постійно діючими робочими та експертними групами”, - зазначив Б.КРЕМЕНЕЦЬКИЙ.

Говорячи про ключові сфери співробітництва Росії з НАТО, він зазначив, що ними є боротьба з тероризмом, протидія розповсюдженню зброї масового ураження, протиракетна оборона, миротворча діяльність та усунення наслідків надзвичайних ситуацій цивільного характеру, ядерна галузь.

“В рамках міжнародної боротьби з тероризмом Росія та НАТО здійснюють обмін аналітичними матеріалами стосовно оцінки рівня загроз. Під егідою Ради НАТО-Росія реалізується проект з навчання персоналу афганських антинаркотичних структур на базі профільних російських навчальних закладів, насамперед, Всеросійського інституту підвищення кваліфікації МВС Росії”, - повідомив він.

Довідка УНІАН: Фактично, офіційні відносини по лінії НАТО-Росія та НАТО-Україна розпочалися майже одночасно, відповідно, у 1991 і 1992 роках.

У той же час, формальна співпраця між Україною і НАТО розпочалася у лютому 1994 року з підписанням рамкового документу “Партнерство заради миру”. У травні того ж року Україна передала керівництву НАТО свій Презентаційний документ, в якому було визначено політичні цілі участі України в програмі “Партнерство заради миру”, заходи, які планується здійснити для досягнення цих цілей, а також сили і засоби, що виділяються Україною для участі у програмі “Партнерство заради миру”.

Відносини Російської Федерації з Альянсом вийшли на якісно новий рівень з підписанням у 1997 році в Парижі Основоположного акта про взаємні відносини, співробітництво та безпеку між Росією та країнами НАТО.