"Це були зовсім різні Януковичі": Азаров з Марковим закликали посадити екс-президента

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, який розшукується в Україні, заявив у Москві, що не має наміру залучати колишнього президента України Віктора Януковича до спроб повернути владу.

Як передає власний корреспондет УНІАН у РФ, про це Азаров сказав на прес-конференції "комітету порятунку України" в московському готелі "Україна".

"Відповім з приводу Віктора Федоровича Януковича: мені важко відповідати - я з ним пропрацював багато років. Він був різним. В одному періоді часу одним, в іншому - іншим, і на заключному етапі це були зовсім різні Януковичі, на жаль", - сказав Азаров.

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"Коли ми на комітеті обговорювали це питання, то ми прийняли рішення, що до складу комітету не повинні входити ті, хто був близько зв'язаний з попереднім президентом України. На цьому етапі питання вирішене і закрите", - Азаров.

У свою чергу, колишній депутат Верховної Ради України, член "комітету порятунку України" Ігор Марков заявив, що "спілкування з Януковичем" доручено йому.

"Я вважаю, що цей чоловік винен не менше, а можливо, і більше в тому, що сталося в Україні... Місце йому - на одній лаві підсудних разом з Порошенком і з усіма тими, хто сьогодні заправляє всім у Києві", - сказав Марков.

Він заявив, що "комітет порятунку України" робитиме все для торжества відплати стосовно Януковича.

"Щодо його місцезнаходження, якщо хтось знатиме про це, повідомте про це, будь ласка", - закликав Марков.

Раніше сьогодні Азаров заявив, що "комітет порятунку України" готовий "взяти на себе відповідальність за долю України".