Ющенко не хоче повторили помилки 2004 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на здійсненні конституційної реформи через Національну конституційну раду.

Як повідомили УНІАн у прес-службі глави держави, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні у Донецьку.

«Я б не хотів, щоб ми повторили помилки 2004 року під благими намірами. Це призведе до протистояння», - упевнений Президент.

Він аргументував необхідність проведення реформи через Національну конституційну раду тим, що цей орган має широке представництво не лише політичних сил, але й громадськості та експертів. «Процедура підготовки, формування і обговорення цієї ініціативи повинна бути якнайширша», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він запевнив журналістів у тому, що проект нової редакції Основного Закону не омине проходження через парламент. Проте створення зараз для цього Тимчасової спеціальної комісії у парламенті не відповідає Конституції України, переконаний В.ЮЩЕНКО, адже вона передбачає, що підставами для створення комісії мають бути подані до парламенту законопроекти щодо змін до Конституції або її нова редакція.

Президент підкреслив, що проведення конституційної реформи є нагальним завданням. «Проблеми, які сьогодні є в українському політикумі, - це проблеми національних інституцій, які сформувалися через бездарну політичну реформу 2004 року», - сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО також звернув увагу, що альтернативний проект редакції Конституції існує, і саме тому у Верховній Раді лунають ініціативи про створення Тимчасової спеціальної комісії. «Така Конституція розроблена поза спиною парламенту тою політичною силою, яка була так причетна до змін 2004 року! Але є одна проблема: публічно признати своє авторство і висунути ці пропозиції в парламенті – значить, показати, хто за цією авантюрою стоїть. Тому мусується питання: давайте ми всупереч Конституції спочатку зробимо комісію, а потім подамо текст змін та доповнень», - сказав Президент, ще раз підкресливши, що це суперечить Основному Закону.