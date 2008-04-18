Регіонали Буковини звинувачують Тимошенко у політичних репресіях

06:50, 18 квітня 2008
Політика
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І просять Ющенка про допомогу

Регіонали Буковини просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА втрутитися в кадрову політику уряду Юлії ТИМОШЕНКО, звинувачуючи його у політичних репресіях на місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, депутатські фракції Партії регіонів в обласній, міській та районних радах Чернівецької області звернулися до Президента з проханням втрутитися у перебіг подій, пов’язаних із кадровою політикою, яку здійснює нинішній уряд, в тому числі й на Буковині.

Зокрема, вони вважають неправомірним дії міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія ФІЛІПЧУКА, який звільнив з посади начальника Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області, їхнього однопартійця, депутата Чернівецької міської ради Василя ДУТЧАКА.

Депутати-регіонали звертають увагу Президента на те, що В.ДУТЧАК «користується авторитетом на Буковині, про що свідчить обрання його депутатом міської ради трьох скликань». «Його робота на посаді начальника Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області знайшла цілковиту підтримку у голови ОДА Володимира КУЛІША, а за результатами діяльності у 2007 році Чернівецька держекоінспекція посіла одне з кращих місць в Україні», - йдеться у зверненні.

Буковинські регіонали також попереджують, що дії уряду Ю.ТИМОШЕНКО сприйматимуть як «політичні репресії проти Партії регіонів» і вимагатимуть відповідного правового реагування на такі факти, а «протиправне кадрове рішення» міністерства по звільненню В.ДУТЧАКА місцеві регіонали оскаржуватимуть у суді.

Міністр Г.ФІЛІПЧУК підписав наказ про звільнення В.ДУТЧАКА з посади начальника Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області 31 березня цього року. У цей час В.ДУТЧАК перебував на стаціонарному лікуванні. Окрім депутатів-регіоналів, за В.ДУТЧАКА заступилися майже 40 громадських екологічних організацій Буковини, які висунули вимогу міністру скасувати свій наказ та залишити на посаді відомого фахівця.

 

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