Новий закон про Рахункову палату набув чинності 9 серпня (виправлено)
10:30, 12 серпня 2015Політика
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Ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом Петром Порошенком новий закон про Рахункову палату опублікований в газеті "Урядовий кур'єр" від 12 серпня і набуває чинності 9 серпня.
Закон про Рахункову палату вступає в силу 13 серпня / ru.tsn.ua
Раніше заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків роз'яснював, що новий закон дозволить обрати новий склад відомства, а також повністю контролювати доходи і витрати державного бюджету, що раніше було неможливо.
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За його словами, з цим законом були пов'язані умови надання траншів міжнародних організацій та вимоги Євросоюзу. Крім того, членів Рахункової палати буде не 14, а 9, і всі вони будуть обиратися Верховною Радою.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 липня ухвалила, а президент Петро Порошенко 5 липня підписав новий закон про Рахункову палату.
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