Мер Ірпеня звинуватив у корупції першого заступника голови Київської ОДА

За словами Карплюка, метою звернення є необхідність повідомити Главі Держави про корупційні дії першого заступника голови Київської ОДА Льва Парцхаладзе.

11 серпня Володимир Карплюк звернувся до Президента України з відеозверненням і попросив особистого прийому. Того ж дня мер Ірпеня направив Петру Порошенку офіційне звернення з проханням особистої аудієнції.

«На Київщині б’ють громадських активістів. Минулими вихідними було жорстоко побито вже четвертого активіста. Я двічі публічно звертався до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо необхідності взяття справи на особистий контроль. Наразі досі не встановлено замовників та виконавців побиття», – повідомив Ірпінський міський голова.

Володимир Карплюк вважає, що на цьому побиття не закінчаться, бо мета організаторів провокацій – дискредитувати ірпінську владу і усунути з посади діючого мера Ірпеня. А за усіма цими подіями стоїть організована злочинна група, яка має підтримку чиновника високого рівня в структурі Київської ОДА.

«Це може бути пов’язано, перш за все з тим, що я відмовився брати участь у корупційних оборудках, які мені системно нав’язувалися першим заступником Київської обласної державної адміністрації», – зазначає Володимир Карплюк.

З відмовою брати участь у корупційних схемах, мер Ірпеня пов’язує організовані у регіоні провокації, брудну інформаційну кампанію і навіть загрозу своєму життю.

«Тиск на мене здійснюється не вперше. В Ірпені два десятиліття тривав дерибан землі, і його піком стали рішення місцевої влади часів диктатора Януковича. Саме регіонали вкрали у мене перемогу на виборах Ірпінського міського голови у 2010 році. Ставши минулого року міським головою, ми почали викорінювати існуючі корупційні схеми в Ірпені та Приірпінні. Це дозволило збільшити надходження до міського бюджету, за дев’ять місяців в Ірпені побудувано і реконструйовано майже два десятки інфраструктурних об’єктів: парки, медичні та освітні заклади, дороги та тротуари», - додав Володимир Карплюк.