Свідка, який відмовився від свідчень проти Сенцова, етапували з Ростова-на-Дону

Про це повідомив його адвокат Олександр Попков, пише Українська правда.

"Нас мали повідомити, хоча б його матір, про те, куди його етапували, але цього не робиться, скоріш за все, спеціально", - сказав він.

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"Нам довелося активно його шукати, вживати різних заходів, обдзвонювати СІЗО, дзвонити правозахисникам і громадським наглядовою комісіям", - сказав він і додав, що місцезнаходження Афанасьєва таки було встановлено.

"Ми знаємо, де він перебуває, але поки на прохання матері не будемо розголошувати, тому що боїмося, що його знову переведуть", - сказав він.

"Поки він знаходиться в системі ФСВП, загроза життю та його безпеці зберігається. Фізично його не чіпають, побоюються розголосу. Але невеликий моральний тиск на нього був", - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, один з ключових свідків звинувачення у справі українського режисера Сенцова Афанасьєв відмовився давати свідчення проти нього і заявив, що раніше свідчив під тиском.