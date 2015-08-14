У посольстві Британії пояснили, за чиї кошти голова Антикорупційного бюро літав до Лондона

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті посольства Британії.

"Поїздка до Великої Британії пана Ситника та його колег у липні 2015 року - частина програми допомоги українському уряду та агентствам у боротьбі з корупцією на усіх рівнях, яку здійснює Велика Британія", - наголосили у посольстві.

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При цьому зазначається, що візит голови НАБ Ситника мав на меті продемонструвати ключовим фігурам методологію та процеси, які протягом багатьох років розроблялися та використовуються у Великій Британії.

"Британська сторона взяла на себе витрати, пов’язані з візитом пана Ситника та делегації, а пан Ситник відшкодував витрати за поїздку своєї дружини", - стверджується у заяві.

Раніше УНІАН повідомляв, що ГПУ розпочала досудове розслідування проти керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у зв'язку з тим, що він включив свою дружину Ганну Ситник і «таємничого» радника Ірину Данько до складу офіційної делегації для поїздки у Великобританію.