БЮТ, Блок Литвина і КПУ обговорили підвищення прохідного бар’єру до ВР

Блок Юлії Тимошенко, Блок Литвина та Комуністична партія України не бачать доцільності у підвищенні прохідного бар’єру для партій та блоків під час проведення парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час круглого столу на тему «Підняття виборчого бар’єру: оздоровлення партійної системи чи шлях до біпартійності?».

За словами народного депутата, члена фракції Блоку Литвина Олега ЗАРУБІНСЬКОГО, усі розмови про можливість підвищення прохідного бар’єру є “прагненням зачистити політичний простір”.

Як сказав депутат, усі ці пропозиції спрямовані, в першу чергу, на створення двопартійної системи, що для України є неприйнятним. Він пояснив це тим, що дві найбільші політичні сили в Україні мають різні погляди на ряд важливих питань, зокрема, щодо НАТО і статусу російської мови. “Але це прямий шлях до розвалу держави”, - сказав він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що двопартійної системи не існує у "цивілізованих країнах". “Прагнення підвищити виборчий бар’єр знаходиться в абсолютно іншому напрямку, ніж демократія”, - сказав він.

У свою чергу, народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО наголосив, що його політична сила також не є прихильником підвищення прохідного бар’єру. При цьому він зауважив, що законопроект члена фракції БЮТ Михайла ПОЖИВАНОВА щодо збільшення прохідного бар’єру є його власною точкою зору, яка не була узгоджена ні з фракцією, ні з керівництвом блоку. “Фракція звернулася до ПОЖИВАНОВА з проханням відкликати свій законопроект”, - сказав він.

Водночас, В.ПИСАРЕНКО назвав цілком логічним, що переважна кількість виборців віддають перевагу більш великим політичним силам. Він пояснив це тим, що саме ці сили мають можливість виконувати свої передвиборні обіцянки. “Люди хочуть обирати сильні політичні сили, аби мати реалізацію своїх вимог”, - сказав він.

Таким чином, наголосив В.ПИСАРЕНКО, де-факто складається система з двох-трьох великих політичних сил, хоча де-юре ніхто не збирається збільшувати прохідний бар’єр.

У свою чергу, народний депутат, член фракції КПУ Петро ЦИБЕНКО зауважив, що підвищення бар’єру призведе до позбавлення частини суспільства свого представництва у Верховній Раді. Він нагадав, що певна частина виборців України віддають свої голоси саме за дрібні політичні сили. “Якою б вона не була дрібною, але це частина громадян”, - сказав П.ЦИБЕНКО.

Він також погодився, що усі розмови про підвищення бар’єру направлені на створення двопартійної системи. “У цих спробах немає нічого нового”, - додав він.

Як відомо, на даний час політичні партії та блоки, аби потрапити на виборах до Верховної Ради, мають подолати 3-відсотковий бар’єр.