У "Самопомочі" кажуть, що напередодні голосування за зміни до Конституції на депутатів тиснули

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

Сироїд нагадала, що "Самопоміч" за це питання не голосуватиме.

Щодо кількості голосів за цей законопроект, вона зауважила, що "ситуація може бути дуже різною".

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"Справа в тому, що ще впродовж навіть учорашнього вечора було дуже багато тиску на депутатів. Зокрема, були і розсилки смс та в інший спосіб", - сказала віце-спікер.

На уточнення, чи йдеться про депутатів "Самопомочі", вона сказала: "І наших також".

Крім того, відповідаючи на запитання, чи йтиме сьогодні мер Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий на допит до Генпрокуратури, куди його викликають, віце-спікер лише зазначила, що Садовий прибув до Києва.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України почала розслідування і викликала на допит Садового для надання інформації щодо спроби підкупу народних депутатів України від фракції "Самопоміч" напередодні голосування щодо конституційних змін.

Сьогодні парламент має попередньо схвалити президентський законопроект про внесення змін до Конституції "Щодо децентралізації влади" (№2217а).