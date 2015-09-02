Санкції та героїзм українських воїнів: Порошенко розповів, що стримує російську агресію

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Петро Порошенко заявив сьогодні на засіданні Ради Національної безпеки і оборони України.

На засіданні під головуванням президента було розглянуто питання розширення застосування спеціальних економічних санкцій та інших обмежувальних заходів проти агресора.

Президент звернув увагу членів РНБО на важливості сьогоднішнього рішення Комітету постійних представників країн-членів Європейського Союзу щодо продовження персональних санкцій проти російських компаній і приватних осіб до березня 2016 року.

Глава держави зазначив, що виважене результативне голосування українського парламенту за зміни до Конституції «відкрило шлях до прийнятого рішення європейців щодо продовження персональних санкцій проти російських компаній та юридичних осіб, причетних до аншлюсу Криму і окупації Донбасу».

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«В результаті скоординованих дій відповідальних політичних сил і народних депутатів, нарешті, зроблено рішучий крок до миру, адже санкції та героїзм наших воїнів є ключовими елементами стримування російської агресії», - сказав глава держави.

«Санкцій і припинення вогню - ось що ледве не зірвали мої політичні опоненти. Якби не були проголосовані зміни до Конституції, Україна залишилася б сам на сам з агресором під обстрілами», - сказав президент, коментуючи події у парламенті та на площі перед Верховною Радою під час голосування за зміни до Конституції.

Порошенко зауважив, що ті, хто блокував прийняття цього важливого рішення, діяли абсолютно безвідповідально.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Внаслідок поранень померли троє солдатів Нацгвардії. Поранено близько 150 осіб.