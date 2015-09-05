Шокін готує подання на зняття недоторканності з депутатів "Оппоблоку"

Слідство стосовно деяких народних депутатів від "Опозиційного блоку" на стадії завершення, після чого буде подання на зняття з них депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві заявив генеральний прокурор Віктор Шокін.

"Слідство завершується за окремими напрямами, по окремим депутатам "Опозиційного блоку". Як тільки слідство закінчиться, обов'язково буде таке подання… Це обов'язково відбудеться на пленарних тижнях і дуже скоро», - сказав Шокін.

Він також зауважив, що завершується слідство і готуються аналогічні подання – про зняття депутатської недоторканності - і щодо представників коаліції.

"В даний час ми закінчуємо кілька кримінальних проваджень. Як тільки слідство буде завершено в повному обсязі, тоді буде кілька подань, і вони стосуватимуться обов'язково і "Опозиційного блоку", і провладного блоку", - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Шокін ще в липні анонсував подання до парламенту про позбавлення недоторканності та арешт чинних депутатів, які були членами Партії регіонів.

«Готуються подання, ви все побачите в свій час і будуть названі прізвища», - зазначав він.

Тоді ж Шокін заявив, що відкликає з Верховної Ради подання щодо зняття недоторканності та арешту депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, щоб додатково долучити нові епізоди правопорушень та знову направити документ в парламент.