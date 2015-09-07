Уряд запроваджує публічне звітування казначейської служби та проект "Відкритий бюджет" - Яценюк
04:30, 07 вересня 2015Політика
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Із 15 вересня уряд запроваджує публічне звітування Державної казначейської служби та проект "Відкритий бюджет".
З наступного року запроваджується проект "Відкритий бюджет" / Фото УНІАН
Про це сказав глава уряду Арсеній Яценюк у “10 хвилинах з прем’єр-міністром ” 6 вересня, повідомляє Урядовий портал.
Прем’єр повідомив, що з наступного року запроваджується проект «Відкритий бюджет», “де кожен громадянин України зможе отримати інформацію про те, хто і скільки заплатив податків і куди кожна державна копійка пішла, як в державному бюджеті, так і в кожному місцевому бюджеті”.
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Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує запровадити єдині базові ставки ключових податків: податку на додану вартість, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток.
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