Лідери нормандської четвірки домовилися провести телефонні переговори

Про точний час телефонного дзвінка лідерів чотирьох країн - президент Росії Володимир Путін, президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель - буде відомо пізніше.Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова.

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«Дійсно, є попередня домовленість про проведення розмови. День повідомимо», - зазначив Пєсков.

Як раніше повідомляв УНІАН, Франція виступила за проведення зустрічі лідерів країн нормандської четвірки у Парижі до початку Генеральної Асамблеї ООН.