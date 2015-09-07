У Швейцарії почали розслідування проти Курченка - ЗМІ

Про це стало відомо з постанови Печерського суду Києва від 26 серпня, розміщеної в Єдиному реєстрі судових рішень, передає «Перша інстанція».

Своїм рішенням суд надав Генеральній прокуратурі України доступ до рахунків швейцарської компанії «Elbrus SA» в банку «Credit Suisse» (Цюріх, Швейцарія) – ці дані можуть допомогти у розслідуванні злочинів, скоєних Курченком.

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«Завдяки цьому клопотанню ГПУ стали відомі нові подробиці про «Справу Курченка», - наголошується в повідомленні.

Як зазначили представники ГПУ під час судового засідання, Федеральна прокуратура Швейцарії зараз веде кримінальне розслідування проти Курченка за фактом відмивання грошей через «VETEK Gas Trading & Supply SA» і «VETEK Trading SA». Крім того, місцеві слідчі знайшли ще одну швейцарську компанію, тісно пов'язану з бізнес-структурами підприємця – «Elbrus SA».

Згідно із судовими матеріалами, протягом 2009-2013 рр. Курченко заволодів майном Міненвуглепрому – великими обсягами скрапленого газу. Йому закидають службове підроблення документів, протиправні господарські операції купівлі-продажу палива, відмивання грошей. Підраховано, що інтересам держави завдано шкоди на суму понад 1 млрд грн.

«У кримінальному провадженні сказано, що 6 років тому він вступив у змову з високопоставленими чиновниками, «в тому числі держслужбовцями, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад». Топ-чиновники, імена яких у матеріалах не називаються, забезпечували поставки завищеного обсягу газу для продажу на спеціалізованих аукціонах через Українську аграрну біржу» і «Товарну біржу «Перша незалежна біржа», нібито для потреб населення за пільговими цінами», - сказано в повідомленні.

Курченко, використовуючи підконтрольні йому «Укрхарківгазпостачання-2009», «Луганськпропангаз», «Харків-СПБТ», «ГазУкраїна-2009», «ГазУкраїна-2020», «Запоріжгаз-2000», «Черкаси-Газпоставка», викуповував скраплений газ за пільговими цінами, а продавав за ринковими. Він же розподіляв отриманий прибуток між учасниками та легалізував прибуток через «Брокбізнесбанк» і «Реал Банк», йдеться в постанові суду.

Як повідомляв УНІАН, Курченко володів групою компаній ВЕТЕК, яка була ключовим акціонером «Реал Банку» і «Брокбізнесбанку».

Курченко перебуває в розшуку за звинуваченням у рамках кількох кримінальних проваджень.