Порошенко вручив орден Свободи екс-президенту Європейської Комісії Баррозу

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, Порошенко відзначив визначну особисту роль, яку зіграв Баррозу у забезпеченні єдності Європейського Союзу та солідарності з Україною, у створенні проукраїнської міжнародної коаліції.

Президент наголосив, що це дозволило зберегти нашу країну перед лицем російської агресії. «Ми боремося не лише за нашу незалежність, ми боремося за свободу і демократію як базові європейські цінності», – наголосив президент.

Читайте такожПорошенко: Олланд і Меркель у "нормандському форматі" представляють весь ЄС

Баррозу у свою чергу зазначив: «Європа хоче допомогти Україні». Він високо оцінив досягнення Порошенка на посаді президента країни за рік, що минув, відзначивши складність завдань, що стояли та постають з новими викликами та загрозами.

Баррозу прибув до Києва для участі у 12-й Щорічній зустрічі «Ялтинської Європейської Стратегії».

Читайте такожБаррозу визнав, що в Україні йде війна з Росією

Довідка УНІАН. Орден Свободи встановлено Указом Президента 20 травня 2008 року для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина. Орденом Свободи можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.