Соболєв поклав відповідальність за корупцію в Україні на Порошенка та Яценюка

Про це заявив народний депутат Єгор Соболєв у ефірі політичного ток-шоу Шустер Live на каналі "1+1", передає ТСН.

Політик заявив, що в Україні є окремі керівники областей, які не просто не крадуть, а намагаються зламати корупційні схеми. "Але все це нівелюється на рівні президента і прем'єр-міністра України. Я, як голова парламентського комітету з протидії корупції, абсолютно відповідально стверджую", - сказав Соболєв.

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Нардеп додав, що державні посадовці мають реагувати на скандали, подібні до того, що виник із головою Державної фіскальної служби, котрий не задекларував квартиру в Лондоні.

"Якщо такі звинувачення лунають, таку інформацію оприлюднюють журналісти, то не може бути так, що мовчить уряд і мовчить президент", - пояснив Соболєв. "Найстрашніше, що мовчить міністр внутрішніх справ і мовчить генпрокурор", - додав він.

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Політик вважає, що така ситуація може призвести до великих потрясінь у державі.

"Корупціонери, які словами про захист України, про те, що є дуже-дуже важкі завдання, до яких непросто підійти, що в нас погані закони – ви перші наближаєте вибух. Ви не уявляєте, над якою прірвою ви ставите себе, а найголовніше державу", - підсумував Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, 33-річний Олег Паракуда, перший заступник міністра Кабінету міністрів, який координує в уряді здійснення антикорупційної реформи, їздить на люксовому позашляховику "Рейндж-Ровер" та мешкає в елітному будинку на Печерську.