ЄС повинен знову навчитися боятися війни, страх перед якою був гарантом миру - британський дипломат

Таку думку він висловив в Брюсселі під час конференції "Криза в Україні та майбутнє європейської безпеки", організованої Бельгійський королівським Інститутом міжнародних відносин Егмонд, передає власний кореспондент УНІАН.

Купер зараз є головним експертом одного із провідних в Європі аналітичних центрів "Європейська Рада з закордонних справ".

Купер аргументував свою думку атмосферою періоду 80-90-х років минулого століття.

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"Це був період, коли не було обов'язково, щоб всі довіряли один одному чи розуміли один одного, але це був період, коли всі мали спільне, щоб досягти важливих домовленостей, які захищали мир. Що вони мали спільного? Відповідь така - у них був сильний страх перед війною в Європі. Недовіра, чи розуміння, але страх, який єднає людей", - сказав дипломат.

Купер вказав на той факт, що Росія змінює кордони силою, порушує територіальну цілісність інших країн.

"Чому це так? Є припущення, яке говорить про те, що, можливо, Росія вірить, що можна вести невелику війну, і за це нічого не буде, що можна мати невелику війну без ризику ескалації безконтрольного конфлікту, якого у минулому боялися всі. І - це, чого боюся я", - зазначив він.

При цьому дипломат навів цитату 32-го президента США Франка Рузвельта, який сказав, що "немає чого боятися, окрім страху".

На його думку, також наразі в Європі відсутній і статус-кво.

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"У минулому був статус кво, який всі хотіли законсервувати. Статус-кво у відносинах Схід-Захід, який включав доктрину Брежнєва - встановлював консенсус. На цей момент зрозуміло, що у нас немає статусу-кво: Росія має певну точку зору щодо своїх відносин зі своїми сусідами; ні тим, хто на Заході, ні сусідам це не подобається. Певним чином всі намагаються змінити статус кво - Росія намагається змінити статус-кво, створюючи щось, що виглядає як сфера впливу, сусіди намагаються змінити свій статус-кво, намагаючись втекти від цієї сфери впливу, а Захід їх підтримує. Від Європи, в якій всі хотіли залишити статус-кво, ми маємо Європу, в якій різні сили так чи інакше з різних причин хочуть це змінити. Це - ще одна причина, щоб боятися. Тому те, що я раджу всім - ми повинні боятися", - наголосив дипломат.