Власницю двох прихованих маєтків звільнено з посади Голови управління з повернення вкрадених активів

12:08, 17 вересня 2015
Політика
948 0

Олена Тищенко звільнена з посади начальника Управління по забезпеченню повернення активів, отриманих злочинним шляхом Міністерства внутрішніх справ України.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС України.

 «Начальник Управління по забезпеченню повернення активів, отриманих злочинним шляхом Міністерства внутрішніх справ України Олена Тищенко вчора написала заяву про звільнення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наказом МВС від 16 вересня Тищенко звільнено з органів внутрішніх справ за власним бажанням.

Читайте такожГолова управління з повернення активів Тищенко заявила, що йде у відставку

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 7 липня поінформував, що своїм наказом створив Управління МВС із забезпечення повернення активів, отриманих злочинним шляхом, і його керівником призначив юриста Тищенко.

16 вересня Тищенко заявила, що звільняється через інформаційні атаки проти неї та управління МВС із забезпечення повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter