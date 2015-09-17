Власницю двох прихованих маєтків звільнено з посади Голови управління з повернення вкрадених активів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС України.

«Начальник Управління по забезпеченню повернення активів, отриманих злочинним шляхом Міністерства внутрішніх справ України Олена Тищенко вчора написала заяву про звільнення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наказом МВС від 16 вересня Тищенко звільнено з органів внутрішніх справ за власним бажанням.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 7 липня поінформував, що своїм наказом створив Управління МВС із забезпечення повернення активів, отриманих злочинним шляхом, і його керівником призначив юриста Тищенко.

16 вересня Тищенко заявила, що звільняється через інформаційні атаки проти неї та управління МВС із забезпечення повернення активів, отриманих злочинним шляхом.