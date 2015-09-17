У Києві завершилась перша науково-практична конференція із серії "Україна майбутнього"

Як передає кореспондент УНІАН, в ході конференції відбулася дискусія, до якої були залучені провідні вітчизняні експерти і яка була покликана знайти відповіді на ключове питання розвитку пострадянського і постколоніального світу: «Як пов’язані між собою цінності людей, соціальні практики та інституції, що дозволяють країні стати сучасною, заможною і вільною».

У конференції взяли участь експерти, науковці та громадські діячі, серед яких співзасновник Громадянської платформи «Нова країна», член Національної ради реформ, учасник Ініціативи "21 листопада" Валерій Пекар, директор Докторської школи НаУКМА, учасник ініціативи "21 листопада" Михайло Вінницький, експерт GfK Ukraine Тетяна Ситник, декан KievBusinessSchool, викладач, бізнес-консультант Михайло Крикунов, протоієрей УПЦ Георгій Коваленко, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України, учасник Ініціативи "21 листопада" Йосип Зісельс.

Конференція «Цінності та модернізація» була першим заходом із серії стратегічних обговорень, ініційованих парламентською комісією з питань майбутнього. Вона проводилася спільно з громадськими об’єднаннями «Громадянська платформа «Нова країна» та Ініціативою «21 листопада».

Підбиваючи підсумки конференції, Пекар наголосив, що матеріалами конференції треба працювати.

«Буде нарізка відео на сайті «Нової країни», будуть всі презентації, буде збірка тез і доповідей для тих, хто не може все передивлятися, основні думки», - сказав він.

Пекар також повідомив про плани проведення конференцій, що будуть присвячені людському капіталу, економічній матеріалізації, новій концепції української, європейської та світової безпеки.

«Щомісяця буде по одній конференції. Ми закликаємо різні громадські організації приєднатися до цієї роботи»», - сказав він.

«Я не знаю, чи багато депутатів читатиме ці тези, але я знаю, що ми врешті, за підсумками всіх конференцій і проміжних заходів, вийдемо на парламентські слухання з питань майбутнього, що буде першою системною спробою говорити в парламенті про стратегічні речі. В ідеалі хотілося б побачити закон про охорону майбутнього в Україні. Від кого треба охороняти майбутнє? Майбутнє треба охороняти від минулого. Якщо б я цей закон називав, я б його назвав закон про охорону майбутнього в Україні від минулого. Це має бути рамковий закон», - сказав Пекар.