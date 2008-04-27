Інтерв`ю Тимошенко телеканалу Інтер (стенограма)

- Цей тиждень із ситуацією навколо Фонду державного майна України показав наскільки різними можуть бути стосунки між вами і Президентом. Тобто можна сказати, що сьогодні ви далекі від партнерських відносин. Ви вже не в одній команді? Чи можна вважати, що сьогодні прем`єр-міністр і президент по різні боки барикад?

- Так не можна сказати. Демократична коаліція працює, у президента свої повноваження, у прем`єра свої. І я буду... дуже важко, але проходити шлях находження порозуміння.

- Очевидно, протиріччя між вами і президентом – це вже не дискусія, Юлія Володимирівна. Це війна указів, якихось звинувачень і ультиматумів між інститутом Президента і Кабінетом Міністрів. Що це? Ви можете пояснити, що це?

- Я можу пояснити. Це є дві дуже системні складові, які породжують сьогодні такі не дуже комфортні і не дуже гармонійні умови роботи політикуму. Перше, це, на жаль, внесені в 2004 році зміни до Конституції, які повністю розбалансували розподіл повноважень між Президентом, прем`єром, політичними силами. Тому що ніхто не знає, хто у міністра керівник – це є прем`єр-міністр чи це є президент. Ніхто не розуміє, кому підпорядковується губернатор на сьогоднішній день. Тому що Конституція – ті зміни, які були внесені, все змішали. І я думаю, що зараз невідкладно треба внести зміни до Конституції, які чітко розмежовують повноваження, які дають можливість припинити хаос в політикумі.

- Під час минулого інтерв`ю нашому телеканалу в лютому місяці ви казали, що інфляції в Україні не буде. Ви тоді чогось не знали?

- Ви знаєте, мені здається, можливо, у вас було або не моє інтерв`ю, або, можливо, воно було в якомусь іншому контексті. Я з першого дня казала і я підтверджую, що п`ять-шість місяців з початку року ми забудемо, що таке інфляція. Ось що я казала.

- До речі, дешеве м’ясо везуть із Рівненської області за 360 кілометрів у столицю, аби подолати високі ціни на м`ясо. Але ж високі ціни також у Рівному. Чому ж туди не везуть? Чи не тому, що в цьому місті не відбуваються вибори мера?

- Ви знаєте, м`яса ніхто нікуди в уряді не возить. Це є ринок. Ринок...

- Я не сказав "в уряді". Просто...

- Я ще раз кажу... М`ясо, молоко, масло – це функціонування ринку, і те що сьогодні відбувається на ринку, це те, що було закладено ще рік тому. Зараз ми робимо грамотні чіткі кроки. І я думаю, що це приведе потрошечку до припинення всіх інфляційних процесів.

- Юлія Володимирівна, а кого, припустимо, ви бачите наступником на посаді прем`єр-міністра, якщо ви, вірогідно, ваша політична сила підете до Київради? Припустимо...

- Я можу тоді сказати про те, що на сьогоднішній день законодавство дозволяє депутатам місцевих рад суміщати депутатство в місцевих радах з будь-якою посадою.

- Юлія Володимирівна, припустимо, що вам доведеться вибирати... Наприклад, зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і розглядом питань щодо земельних ділянок у Київраді. Що ви оберете?

- Думаю, що нормальний і абсолютно адекватний керівник будує свій графік гармонійно, і йому ніколи не треба вибирати; у нього все розплановано, все стоїть на місцях, і час в час все відбувається.

- Взагалі, чи існують причини, які змусили б вас поступитися посадою прем`єр-міністра? Адже все-таки, якщо брати до уваги... скажімо так, слова опонентів ваших, коли вони припускають, що ви можете це зробити перед президентськими виборами, як вони кажуть, аби уникнути відповідальності за те, що в нас відбувається в Україні?

- Що саме зробити мушу?

- Відмовитися від посади прем`єр-міністра...

- Я ніколи в житті не хлопну дверима, я ніколи в житті не кину справи, які б політичні обставини не примушували мене це робити. Тому що я знаю, що передати цю справу нема кому.

- Юлія Володимирівна, сьогодні політична криза в Україні вона все-таки перманентна. Певним чином... Через, можливо постійні стосунки і, можливо, чвари вас з Президентом, вас з Секретаріатом Президента, через постійні ультиматуми, безвідповідальність парламенту. Щоб уникнути цієї кризи, її загострення, можливо варто змінити уряд, Президента, переобрати парламент?

- Я переконана, що так само як в Світле Воскресіння життя ствердилось, так і в Україні з дуже швидким плином часу ствердиться все дуже добре, позитивне. І я переконана, що зміни до Конституції внесуть свій дуже вагомий вклад. Я думаю, найближчим часом Україна буде жити без чвар, без протистоянь, без загострень, вона переживе етап свого демократичного дитинства і перейде хоча б до юнацтва, коли вона зможе бути більш збалансованою в своїй системі влади.

- Добре. Дуже красиві слова. І вони мені відверто подобаються, як і нашим глядачам. Який час треба пережити і який час має пройти, щоби ця обіцянка здійснилася? Ви сказали, що найближче майбутнє має бути добрим.

- Я можу сказати...

- Скільки? Місяць, два, три?..

- Можна я скажу, да?.. Я думаю, ще раз, що до середини літа у нас не буде в країні інфляції. Друге. Я переконана, що до кінця цього року ми приймемо зміни в Конституцію, і це дасть повний баланс і спокій політикуму.

- Дякую

- І я вам дякую.