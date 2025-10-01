Наразі зафіксовано удар таким різновидом "Шахедів" по поїзду з цистернами з паливом на відстані 150-200 км від державного кордону.

Нова модель російських "шахедів" з нічною камерою була застосована для пошуку та ураження українського залізничного ешелону прямо під час переміщення.

Про це пише Militarnyi та посилається на кадри, що оприлюднив російський пропагандистський канал. Зокрема, група безпілотників під управлінням російських операторів завдала удар по поїзду, що транспортував цистерни з паливом, на відстані 150-200 км від державного кордону. Перший дрон влучив у локомотив, що призвело до зупинки ешелону, після чого наступні дрони почали уражати платформи та цистерни.

При цьому ворожі безпілотники під час операції зіткнулись з парою українських гелікоптерів протиповітряної оборони, що поставило українських льотчиків у загрозливе становище.

Крім того, за інформацією ворога, один з його ударів був направлений на розташовані неподалік резервуари з паливо-мастильними матеріалами в районі н.п. Бобровиця Чернігівської області.

Згідно з інформацією Militarnyi, вперше застосування російських "шахедів" з оптичною системою та радіокеруванням було виявлено в червні, коли українські військові збили один з них на Сумському напрямку.

Невдовзі аналітичний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони оприлюднив звіт, що засвідчив іранське походження безпілотника за характерним виконанням, матеріалами фюзеляжу, типом та компонуванням електроніки. Нині базова модель далекобійного безпілотника майже повністю локалізована та самостійно виготовляється в РФ.

"Серед уламків було знайдено високопродуктивний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, який використовується для обробки відео та міг виконувати задачі автономного пошуку цілей шляхом порівняння "побаченого" із завантаженими у пам’ять моделями", - зазначає видання.

Втім, на оприлюднених зараз кадрах ударів безпілотники мали прямий зв’язок з російськими операторами, що свідчить про вибудований "радіоміст" із ретрансляторів або ж наземний ретранслятор неподалік від цілі.

Видання нагадує, що публікувало раніше здобуту документацію російсько-іранського співробітництва, де згадувалась демонстрація іранської лінійки безпілотників Shahed-236 з системою оптичного наведення та ретрансляції зв’язку.

"Це подальший розвиток дронів Shahed-136 з двигуном внутрішнього згорання, що здатен діяти автономно, захоплюючи запрограмований у систему наведення об’єкт, або під управлінням оператора в радіусі кількох сотень кілометрів", - зазначають автори матеріалу.

Як зазначається, в одному із документів, датованих 2022 роком, було наведено принцип застосування безпілотного комплексу, до складу якого, окрім самого Shahed-236, також входить аналогічний дрон-ретранслятор та станція управління. Заявлена дальність дії такого комплексу під управлінням оператора сягала 220 км. Натомість автономний режим дозволяє йому діяти в радіусі більше тисячі кілометрів.

У записах також згадувалася орієнтовна вартість безпілотника (ймовірно, для РФ) близько $900 тис. Така ціна, очевидно, завищена в декілька разів, враховуючи, що на 2022 рік Shahed-136 коштував росіянам $193 тис. Це може бути пов’язано із супутніми витратами на локалізацію або ж ліцензійне виробництво.

РФ модернізує "Шахеди"

Як повідомляв УНІАН, РФ постійно модерніщзує та вдосконалює свої "Шахеди" та інші види безпілотників. Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про новий російський дрон зі штучним інтелектом. Апарат сам здатний автономно летіти, аналізуючи своє місце розташування над землею, у нього закладений рельєф місцевості, і йому не потрібно мати сигнал GPS. Такі БПЛА мають нейронну мережу, і в теорії такі дрони здатні самі виявляти цілі й атакувати.

Фахівець назвав технологію "дуже небезпечною". А ще й зважаючи , що такі БПЛА можуть працювати групами "в ройовому рішенні", коли запускаються по 7-8 дронів. Якщо якийсь БПЛА з цього рою буде збитий зенітним дроном або ППО, всі інші БПЛА це зрозуміють і виконають маневр ухилення, а потім знов зберуться разом.

