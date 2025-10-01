За словами фахівців, ці критичні проблеми мають логічне пояснення.

Закупівля Болгарією винищувачів F-16 Block 70 супроводжується технічними проблемами. Як пише Defense Express, на одному з літаків, отриманому навесні цього року, виявили вже другу серйозну несправність.

"Болгарську закупівлю винищувачів F-16 в останній версії Block 70 продовжують переслідувати проблеми. Не встигла країна з кількарічною затримкою отримати перший літак у двомісній версії у квітні цього року, як у нього вийшов з ладу неназваний електронний блок, що унеможливило експлуатацію літака", - йдеться у публікації.

За словами аналітиків, розв'язати проблему швидко не вдалося, оскільки країна не мала достатнього запасу комплектуючих, і довелося чекати на постачання необхідних деталей.

Проте на цьому проблеми винищувача не завершились. За даними болгарського агентства БТА, згодом на тому ж літаку виявили ще й витік пального. Міністерство оборони Болгарії підтвердило цю інформацію у відповіді на депутатське звернення. Технікам вдалося локалізувати несправність у паливній системі, однак усунути її самостійно вони не змогли. Після консультацій було ухвалено рішення запросити спеціаліста компанії Lockheed Martin, який має здійснити ремонт.

Видання зазначає, що наразі Болгарія отримала лише два літаки F-16 - двомісний з бортовим номером 301 і одномісний з номером 313, який прибув у червні. Жоден з них поки що не введений в експлуатацію.

"А конкретно 301-й борт об'єктивно переслідують проблеми, які б декому цілком дозволили бідкатись на те, що літаку "пороблено", - пишуть аналітики.

Водночас фахівці зазначають, що подібні труднощі є типовими на початковому етапі використання нової техніки, особливо з огляду на те, що виробництво цих літаків було перенесене на новий завод у Грінвілі (Південна Кароліна), що також могло вплинути на процес.

"При цьому болгарські військові цілком можуть користуватися офіційною післяпродажною підтримкою Lockheed Martin, бо наразі літак все ще не прийнят військовими й навряд це станеться до того, як будуть усунуті всі недоліки", - підкреслюють експерти.

Згідно з контрактом, Болгарія має отримати до кінця року першу партію з восьми F-16, замовлених ще у 2019 році за 1,2 мільярда доларів. Утім, фактичні строки постачання залишаються невизначеними, оскільки їхній переліт до Європи залежить від наявності американських літаків-заправників для "перекидання" винищувачів через Атлантичний океан.

Ще вісім винищувачів на 1,3 млрд доларів країна замовила у 2022 році - їх очікують пізніше. До цього часу охорону повітряного простору Болгарії продовжують забезпечувати винищувачі МіГ-29.

В Болгарії розгорівся скандал через винищувач F-16 - що відомо

Як писав УНІАН, у травні в Болгарії розгорівся скандал через технічну несправність F-16 Block 70, що був придбаний у США. Зокрема, болгарські парламентарії запідозрили втручання іноземних розвідувальних структур та саботаж.

Після виявлення несправності парламентський Комітет з питань служб безпеки закликав до розслідування, слухань за участю міністра оборони Атанаса Запрянова та керівників військових і цивільних розвідувальних служб.

