Відродження назви монет "шаг" обґрунтоване історичною та мовною традицією України.

У парламенті зареєстрували законопроєкт про перейменування назви розмінної монети "копійка" на "шаг".

Відповідний проєкт закону №14093 опубліковано на сайті Верховної Ради. Його ініціатором стали голова парламенту Руслан Стефанчук та його заступники.

Зазначається, що зміна назви розмінної монети "копійка" (одна сота частина гривні) на історично обґрунтовану та питомо українську назву "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

Автори законопроєкту наголошують, що навіть через 34 роки з дня проголошення незалежності існує знаменник, що все ще об’єднує нашу країну з Росією – це назва розмінної монети "копійка", що закріплена на законодавчому рівні.

"В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги - важливий та необхідний крок, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Із 15 країн, що входили до СРСР, копійка залишилася лише у трьох: Україні, Росії, Білорусі, а також у так званому "Придністров'ї". Ігнорувати цей факт – це зберігати зв’язок між Україною та ворожими наративами", - сказано в пояснювальній записці до проєкту закону.

У документі сказано, що відродження української назви монет "шаг" обґрунтоване історичною та мовною традицією України, тоді як назва "копійка" має вороже, пострадянське та російське походження.

"Понад сто українських народних приказок і прислів’їв мають згадку про шаг, що свідчить про широке його побутування серед народу. Ця назва також широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського, Панаса Мирного, Івана Нечуя-Левицького та інших письменників", - йдеться в пояснювальній записці.

При цьому наголошується, що після введення в обіг Національним банком розмінних монет номіналом 50 шагів не передбачається одномоментне вилучення із грошового обігу розмінних монет номіналом 50 копійок.

Монети нового та старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно. Відповідно, за оцінками НБУ, не виникатимуть додаткові витрати, пов’язані з утилізацією монет номіналом 50 копійок та виготовленням розмінних монет номіналом 50 шагів на їх заміну.

Повернути історичну назву розмінній монеті планується до 30-річчя від проведення грошової реформи та введення власної грошової одиниці в Україні, що відзначатиметься у 2026 році.

У вересні 2024 року Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" з метою відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначав, що це питання декомунізації, деколонізації, повернення до своїх витоків і до власних історичних цінностей. За його словами, копійка – "це шматок Москви, який у нас залишається в кишені, на наших цінниках, а головне, – в голові".

