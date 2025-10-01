Ryanair буде менше літати до Риму / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, Марина Григоренко

Ірландський лоукостер Ryanair, який минулого тижня оголосив про відкриття нової бази на італійському острові Сицилія, натомість ухвалив рішення скоротити свою присутність у Римі.

Як йдеться в заяві авіакомпанії, парк повітряних суден Ryanair в італійській столиці буде скорочено на одну одиницю (з 17 до 16) у зимовому розкладі 2025-2026 років.

Водночас перевізник зазначив, що через це йому не вдасться наростити пасажиропотік у Римі в найближчі півроку.

Відео дня

"Високі витрати на доступ до Риму, включно з руйнівним муніципальним податком і підвищенням аеропортових зборів, яке набагато перевищує інфляцію (+44% у Чампіно, +15% у Ф'юмічіно), а також штучне обмеження рейсів у Чампіно (лише 65 рейсів на день – ред.) змусили Ryanair скоротити кількість рейсів до Риму на один літак взимку 2025 року, що означає нульове зростання пасажиропотоку в Римі цієї зими", – заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

При цьому в заяві авіакомпанії не вказується, чи плануються скасування рейсів до Риму цієї зими.

Інші новини Ryanair

Як раніше повідомляв УНІАН, уже з 12 листопада 2025 року Ryanair повністю відмовиться від паперових посадкових талонів. Однак противники цього нововведення стверджують, що таким чином лоукостер обмежує права пасажирів старшого віку.

Також ірландський бюджетний перевізник з листопада планує збільшити бонуси для своїх співробітників за виявлення пасажирів із занадто великим багажем.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.