Ірландський лоукостер Ryanair, який минулого тижня оголосив про відкриття нової бази на італійському острові Сицилія, натомість ухвалив рішення скоротити свою присутність у Римі.
Як йдеться в заяві авіакомпанії, парк повітряних суден Ryanair в італійській столиці буде скорочено на одну одиницю (з 17 до 16) у зимовому розкладі 2025-2026 років.
Водночас перевізник зазначив, що через це йому не вдасться наростити пасажиропотік у Римі в найближчі півроку.
"Високі витрати на доступ до Риму, включно з руйнівним муніципальним податком і підвищенням аеропортових зборів, яке набагато перевищує інфляцію (+44% у Чампіно, +15% у Ф'юмічіно), а також штучне обмеження рейсів у Чампіно (лише 65 рейсів на день – ред.) змусили Ryanair скоротити кількість рейсів до Риму на один літак взимку 2025 року, що означає нульове зростання пасажиропотоку в Римі цієї зими", – заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.
При цьому в заяві авіакомпанії не вказується, чи плануються скасування рейсів до Риму цієї зими.
Як раніше повідомляв УНІАН, уже з 12 листопада 2025 року Ryanair повністю відмовиться від паперових посадкових талонів. Однак противники цього нововведення стверджують, що таким чином лоукостер обмежує права пасажирів старшого віку.
Також ірландський бюджетний перевізник з листопада планує збільшити бонуси для своїх співробітників за виявлення пасажирів із занадто великим багажем.
