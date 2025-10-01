Відповідальність за це рішення ірландський лоукостер поклав на владу Італії.

Ірландський лоукостер Ryanair, який минулого тижня оголосив про відкриття нової бази на італійському острові Сицилія, натомість ухвалив рішення скоротити свою присутність у Римі.

Як йдеться в заяві авіакомпанії, парк повітряних суден Ryanair в італійській столиці буде скорочено на одну одиницю (з 17 до 16) у зимовому розкладі 2025-2026 років.

Водночас перевізник зазначив, що через це йому не вдасться наростити пасажиропотік у Римі в найближчі півроку.

"Високі витрати на доступ до Риму, включно з руйнівним муніципальним податком і підвищенням аеропортових зборів, яке набагато перевищує інфляцію (+44% у Чампіно, +15% у Ф'юмічіно), а також штучне обмеження рейсів у Чампіно (лише 65 рейсів на день – ред.) змусили Ryanair скоротити кількість рейсів до Риму на один літак взимку 2025 року, що означає нульове зростання пасажиропотоку в Римі цієї зими", – заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

При цьому в заяві авіакомпанії не вказується, чи плануються скасування рейсів до Риму цієї зими.

Як раніше повідомляв УНІАН, уже з 12 листопада 2025 року Ryanair повністю відмовиться від паперових посадкових талонів. Однак противники цього нововведення стверджують, що таким чином лоукостер обмежує права пасажирів старшого віку.

Також ірландський бюджетний перевізник з листопада планує збільшити бонуси для своїх співробітників за виявлення пасажирів із занадто великим багажем.

