Ціни на цибулю в Україні впали до мінімуму за чотири сезони: скільки коштує кілограм

На якість овоча серйозно вплинула погода під час збирання врожаю.

Ціни в Україні на цибулю падають уже другий тиждень поспіль. На ринку спостерігається ослаблення попиту, хоча пропозиція продовжує збільшуватися.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що фермери пропонують до продажу овоч по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Таким чином, нинішні ціни на цибулю в Україні найнижчі за останні чотири сезони.

На думку експертів, ціни падають здебільшого через збільшення пропозиції на ринку овоча середньої та низької якості. Через затяжні дощі під час збирання врожаю якість овочів серйозно постраждала, внаслідок чого вони непридатні для тривалого зберігання. Тепер фермери намагаються якомога швидше продати таку цибулю.

Що стосується овоча високої якості, то він зараз рідко надходить у продаж, оскільки виробники заклали таку цибулю в сховища, очікуючи більш високих цін.

Варто зазначити, що на сьогодні цибулю в Україні вже продають у середньому на 40% дешевше, ніж роком раніше.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В АТБ овоч продають по 9,85 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 9,80 грн/кг.

Водночас у Varus цибулю можна купити за 8,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні на овочі протягом минулого тижня, за винятком огірків і зелені, дешевшали.

Цього тижня тепличні огірки суттєво додали в ціні. Водночас ціни на моркву пішли вгору під впливом сезонного фактора.

