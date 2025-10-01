Вони фактично беруть участь у війні, зазначив Андрій Гнатов.

Окупанти продовжують використовувати північнокорейських військових у війні проти України. Про це в інтервʼю "Укрінформ" розповів начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов.

"Певний контингент утримується у Курській області, проводяться з ними заходи підготовки. Позиціонують вони, що нібито це інженерні підрозділи, які зайшли для проведення заходів з розмінування території", – сказав Гнатов.

Він додав, що росіяни не використовують північнокорейців на передній лінії фронту. Так само їх наразі не залучають безпосередньо до участі у бойових діях.

"Але контингенти є. Також залучаються північнокорейські працівники для виготовлення товарів військового призначення, зокрема дронів "Герань", які виготовляються в Татарстані, в Єлабузі. Там за даними, які потребують уточнення, але проходила інформація, що близько 20 тис. північнокорейських працівників залучені. Тобто це теж участь у конфлікті", – додав Гнатов.

Співпраця КНДР та РФ: важливі новини

Раніше Yonhap з посиланням на аналітичний звіт повідомляло, що КНДР передала Москві зброї, боєприпасів та контингент на суму близько $9,8 млрд. Водночас Росія передала Північній Кореї лише $1,2 млрд компенсації.

Тим часом Newsweek повідомляє, що Росія передала КНДР ядерний реактор для розвитку свого підводного флоту. Зазначається, що США і Росія є одними з небагатьох країн, які експлуатують підводні човни цього типу.

