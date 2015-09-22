Депутат вимагає від ГПУ розслідувати перевищення службових повноважень Гройсманом і Шокіним при затриманні Мосійчука

Народний депутат України, член політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Андрій Денисенко звернувся до Генеральної прокуратури України із заявою щодо вчинення злочину головою ВРУ Володимиром Гройсманом та генпрокурором Віктором Шокіним під час розгляду питання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Ігоря Мосійчука.

За словами депутата, йдеться про перевищення службових повноважень вказаними посадовцями, за що передбачено від 7 до 10 років в’язниці.

«Я не настільки наївний, щоби сподіватися на торжество закону і справедливості від Шокіна стосовно себе улюбленого і свого подільника Гройсмана. Але зафіксую їхню злочинну діяльність для майбутнього. Заяви, як і рукописи, не горять», – аргументував свої дії Денисенко.

Народний депутат зазначив, що голосування за надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Ігоря Мосійчука відбулося з порушенням регламенту: зокрема, не була дотримана законодавча вимога про повну процедуру розгляду, питання не пройшло розгляд у регламентному комітеті, а самому Мосійчуку не надали передбачених законом 30 хвилин на пояснення.

Крім того, затримання Мосійчука відбулося на підстав відео, яке є результатом негласної слідчої дії та не визнане судом як належний доказ. Також не було дотримано принципу презумпції невинуватості.