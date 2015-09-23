У МВС заявили, що у справі про вбивство Калашникова досі нікому не вручили підозру
За словами Терещука, допитано багато людей, отримано багато інформації, призначені десятки експертиз.
Слідчі органи ще не розкрили вбивство колишнього народного депутата Олега Калашникова і повідомлення про підозру нікому ще не вручались
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, сказав начальник Головного управління МВС в місті Києві Олександр Терещук.
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“Що стосується Калашникова, злочин на сьогоднішній день ще не розкритий. Допитано багато людей, отримано багато інформації, призначено десятки, а той сотні експертиз. У нас є версії, і відповідно є підозрювані, але підозру ми ще нікому не висовували”, - сказав Терещук.
Як повідомляв УНІАН, 15 квітня у Києві було знайдено мертвим колишнього народного депутата від Партії регіонів, одного з організаторів антимайдану Калашникова.
За даними правоохоронців, причиною його смерті стало вогнепальне поранення. Серед основних версій вбивства колишнього депутата розглядаються: політична діяльність загиблого, його бізнес-інтереси, особисті відносини, а також убивство з метою пограбування.