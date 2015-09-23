У МВС заявили, що у справі про вбивство Калашникова досі нікому не вручили підозру

Слідчі органи ще не розкрили вбивство колишнього народного депутата Олега Калашникова і повідомлення про підозру нікому ще не вручались

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, сказав начальник Головного управління МВС в місті Києві Олександр Терещук.

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“Що стосується Калашникова, злочин на сьогоднішній день ще не розкритий. Допитано багато людей, отримано багато інформації, призначено десятки, а той сотні експертиз. У нас є версії, і відповідно є підозрювані, але підозру ми ще нікому не висовували”, - сказав Терещук.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня у Києві було знайдено мертвим колишнього народного депутата від Партії регіонів, одного з організаторів антимайдану Калашникова.

За даними правоохоронців, причиною його смерті стало вогнепальне поранення. Серед основних версій вбивства колишнього депутата розглядаються: політична діяльність загиблого, його бізнес-інтереси, особисті відносини, а також убивство з метою пограбування.