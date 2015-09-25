Суд розгляне скаргу на рішення про арешт радикала Мосійчука 2 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні за скаргою адвокатів депутата.

Водночас суд відмовив в розгляді апеляційної скарги, яку подав щодо арешту Мосійчука громадянин Кушніренко. Таким чином суд задовольнив клопотання сторони захисту Мосійчука і його самого щодо відмови в розгляді цієї апеляційної скарги, оскільки вони не знають, хто її подавав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, Мосійчук заявив, що ані він, ані його адвокати ще не подавали апеляцію на рішення про його арешт, яку сьогодні розглядає Апеляційний суд Києва.

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На запитання, хто подавав апеляційну скаргу, з'ясувалося, що це зробила людина на ім'я Олександр, який відрекомендувався помічником Мосійчука. На що останній заявив, що у нього немає помічника з таким ім'ям.

Довідка УНІАН. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.

Вислухавши ухвалу суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодовку.