Президент нагородив Сенцова і Кольченка орденами "За мужність"

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі президента, відповідний указ підписано 24 вересня.

У прес-службі нагадали, що 39-річний Сенцов, який родом із Сімферополя, був активним учасником Революції Гідності, брав участь в Автомайдані. У травні 2014 року в окупованому Криму представники російської влади затримали його разом з 25-річним Кольченком та ще декількома українцями.

Читайте також"Суд окупантів не може бути справедливим": чеські та словацькі інтелектуали закликали звільнити Сенцова

25 серпня 2015 року у Ростові-на-Дону Сенцова було засуджено до 20 років, Кольченка - до 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму за сфабрикованими звинуваченням у підготовці терактів.