Порошенко заручився підтримкою позиції України серед лідерів провідних країн ЄС

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Ми отримали чітку підтримку позиції України», - відзначив Глава держави журналістам у Нью-Йорку.

"Ми отримали запевнення в тому, що питання Сирії не може бути змішано з питанням України", сказав Президент. «Вимоги щодо деескалації конфлікту, щодо виведення російських військ з окупованої території Донбасу і щодо звільнення Криму окремо піднімалися на всіх зустрічах», - повідомив Петро Порошенко.

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За словами Президента, під час переговорів було скоординовано позицію перед зустріччю у «Нормандському форматі», яка відбудеться 2 жовтня в Парижі.

Окремо було обговорено питання розширення економічної співпраці та реструктуризації боргу, зазначив Глава держави.

Відповідаючи на питання, чи обговорювалось питання виборів на Донбасі, Президент зазначив, що позиція залишається незмінною ­ - вибори створюють серйозну небезпеку Мінському процесу.

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Щодо питання про право вето постійних членів Ради Безпеки ООН, то, за словами Глави держави, ця можливість зараз широко обговорюється в рамках Генеральної Асамблеї. Президент наголосив: «Мова не йде про те щоб, позбавити права вето. Йдеться про те, щоб були накладені певні обмеження щодо застосування права вето у питанні, коли йдеться про масову загибель людей. Фактично право вето зараз означає певну ліцензію на вбивство». За словами Петра Порошенка, коло держав, які відкрито підтримують цю позицію, збільшується.

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Президент висловив впевненість в тому, що всі постійні члени Ради Безпеки ООН, крім Росії, погодяться з тим, щоб в таких випадках, як анексія Криму або збиття літака MH-17, право вето не могло застосовуватись.