З 14 жовтня міліція переходить на посилений режим роботи
14:01, 28 вересня 2015Політика
1067 0
У зв'язку з проведенням місцевих виборів 14 жовтня міліція переходить на посилений режим роботи.
Патрулювання буде безпосередньо біля виборчих дільниць / zp.comments.ua
Про це повідомив керівник оперативного штабу МВС, радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко на брифінгу щодо підготовки органів внутрішніх справ до місцевих виборів.
Читайте також"Фейкові" вибори на окупованих територіях Донбасу знищать мирний процес - Порошенко
Іван Стойко пояснив, що будуть збільшені окремі наряди, патрулювання здійснюватиметься безпосередньо біля виборчих дільниць, а також там, де будуть проводитися агітаційні заходи.
Крім того, він зазначив, що йдеться про роботу груп швидкого реагування, мобільні резерви та оперативно-слідчі групи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter