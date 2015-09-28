З 14 жовтня міліція переходить на посилений режим роботи

Про це повідомив керівник оперативного штабу МВС, радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко на брифінгу щодо підготовки органів внутрішніх справ до місцевих виборів.

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Іван Стойко пояснив, що будуть збільшені окремі наряди, патрулювання здійснюватиметься безпосередньо біля виборчих дільниць, а також там, де будуть проводитися агітаційні заходи.

Крім того, він зазначив, що йдеться про роботу груп швидкого реагування, мобільні резерви та оперативно-слідчі групи.