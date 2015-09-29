Проведення псевдовиборів на Донбасі стане для Путіна "червоною лінією" - Порошенко

Про це він сказав в інтерв’ю американській газеті Washington Post, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, говорячи про стан виконання Мінських домовленостей, президент наголосив на тому, що й хоча режим припинення вогню в цілому дотримується, усі пункти Мінської угоди не виконуються з боку Росії. Це, в першу чергу, стосується зобов’язання звільнення незаконно затриманих і засуджених громадян України, а також катастрофічних гуманітарних умов на українських окупованих територіях.

Президент наголосив на важливості не лише припинення вогню, а й виведення російських військ з окупованої території та повернення Україні контролю над українсько-російським кордоном.

«Ми повинні зробити добре скоординовані дії, щоб підштовхнути Путіна виконувати зобов'язання Росії, на які вона погодилася і підписала Угоду у Мінську. Зараз цей процес знаходиться в небезпеці через плани Путіна провести незаконні фейкові вибори на окупованих українських територіях в Донецькій і Луганській областях», - сказав президент.

Порошенко зазначив, що проведення псевдовиборів буде для Росії «червоною лінією», перехід якої має зустріти скоординовану жорстку реакцію з боку трансатлантичної спільноти. Президент нагадав, що подібна минулорічна ініціатива знищила напрацювання перших Мінських домовленостей. «Торік вони мали незаконні вибори 2 листопада, які не були ані вільними, ані справедливими. Тоді вони фактично знищили Мінський процес. Зараз Росія хоче повторити ще раз цей сценарій», - сказав Порошенко.

Відповідаючи на запитання, які сподівання має Україна від Заходу та США, президент сказав: «Ми повинні поліпшити координацію в питанні санкцій і спрямувати зусилля на повернення Путіна за стіл переговорів. Якщо Росія перетинає «червону лінію», ми повинні збільшити санкції і посилити співробітництво в оборонній сфері. Путін повинен знати це перед, а не після так званих виборів».

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України закликав міжнародне співтовариство до продовження і розширення санкцій проти РФ за рішення про проведення фейкових виборів на Донбасі 18 жовтня і 1 листопада.

Верховна Рада України прийняла закон, що визначає правила проведення місцевих виборів 25 жовтня. У перехідних положеннях закону зазначено, що чергові вибори в органи місцевого самоврядування на окупованих територіях Криму, Севастополя, а також частини Донецької та Луганської областей не проводяться.

Україна неодноразово застерігала сепаратистів від проведення будь-яких виборів на окупованих територіях, називаючи це зривом Мінських домовленостей. Згідно з Мінськими угодами, вибори на цих територіях можуть відбутися тільки у відповідності з українським законодавством, після виведення іноземних військ і відновлення Україною контролю вздовж усього кордону.