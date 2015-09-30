Керрі поділився подробицями зустрічі Обами і Путіна: лідери хочуть врегулювати ситуацію в Україні
Секретар Державного департаменту США Джон Керрі відзначає можливість досягнення прогресу у питанні врегулювання ситуації в Україні за умови взаємодії сторін.
Про це він сказав в ефірі телеканалу MSNBS.
Керрі зазначив, що під час зустрічі президента США Барака Обами з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Нью-Йорку розв'язання кризи в Україні було першою темою розмови, якій приділили значну кількість часу, хоча також обидва лідери велику увагу приділили ситуації у Сирії.
Читайте такожПутін на ГА ООН мало говорив про Україну, оскільки там конфлікт далекий від вирішення - МЗС Литви
Секретар Держдепартаменту США заявив, що лідери хочуть врегулювати ситуацію в Україні.
"Я думаю, що існує шлях, про який ми вели розмову щодо того, що ми будемо намагатися вживати заходів з розв'язання деяких невирішених питань для повного впровадження "Мінську" під час цієї важливої зустрічі 2 жовтня у Парижі за участі президента Олланда, канцлера Меркель та Путіна", - заявив Керрі.
У зв'язку з цим він наголосив, що "будемо сподіватися, що ми зможемо працювати впродовж наступних трьох місяців, тому що є потенціал спробувати досягнути прогресу в Україні, якщо люди захочуть взаємодіяти".
Як повідомляв УНІАН, Обама і Путін провели зустріч 28 вересня у Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН.
10 вересня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним Канцлером Німеччини, президентом Франції та президентом Росії, під час якої було домовлено про зустріч у «нормандському форматі» 2 жовтня.