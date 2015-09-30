Керрі поділився подробицями зустрічі Обами і Путіна: лідери хочуть врегулювати ситуацію в Україні

Про це він сказав в ефірі телеканалу MSNBS.

Керрі зазначив, що під час зустрічі президента США Барака Обами з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Нью-Йорку розв'язання кризи в Україні було першою темою розмови, якій приділили значну кількість часу, хоча також обидва лідери велику увагу приділили ситуації у Сирії.

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Секретар Держдепартаменту США заявив, що лідери хочуть врегулювати ситуацію в Україні.

"Я думаю, що існує шлях, про який ми вели розмову щодо того, що ми будемо намагатися вживати заходів з розв'язання деяких невирішених питань для повного впровадження "Мінську" під час цієї важливої зустрічі 2 жовтня у Парижі за участі президента Олланда, канцлера Меркель та Путіна", - заявив Керрі.

У зв'язку з цим він наголосив, що "будемо сподіватися, що ми зможемо працювати впродовж наступних трьох місяців, тому що є потенціал спробувати досягнути прогресу в Україні, якщо люди захочуть взаємодіяти".

Як повідомляв УНІАН, Обама і Путін провели зустріч 28 вересня у Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН.

10 вересня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним Канцлером Німеччини, президентом Франції та президентом Росії, під час якої було домовлено про зустріч у «нормандському форматі» 2 жовтня.