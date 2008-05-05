”Наша Україна” звинуватила Москву у порушенні норм міжнародного права

Партія «Народний Союз Наша Україна» підтримує спільну заяву Президентів України та Грузії щодо спроб Російської Федерації поставити під сумнів територіальну цілісність Грузії.

Про це йдеться у заяві НСНУ, переданій агентству УНІАН

“Ми переконані, що дії Росії, спрямовані на підвищення статусу відносин з Абхазією та Південною Осетією, провокування напруженості на кордонах Грузії і погрози застосування сили загрожують миру й безпеці як на Кавказі, так і в усій Європі. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися резолюції Ради Безпеки ООН 1808 від 15 квітня 2008 року і поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів”, наголошується у заяві.

«Наша Україна» переконана, що недотримання Росією у відносинах з Грузією загальновизнаних норм міжнародного права є небезпечним прецедентом, що становить потенційну загрозу й для України.

“Ми підтримуємо послідовні зусилля Грузії, спрямовані на винятково мирне врегулювання проблемних питань в Абхазії й Південній Осетії, зокрема останні мирні ініціативи Тбілісі щодо врегулювання грузино-абхазького конфлікту”, йдеться у заяві.

НСНУ, “залишаючись послідовними прибічниками миру й стабільності, закликає російську владу відмовитися від політики тиску та погроз щодо сусідніх країн і будувати з державами-партнерами добросусідські взаємовигідні відносини”.

Як повідомляв УНІАН, у спільній заяві президентів України та Грузії Віктора ЮЩЕНКА і Михайла СААКАШВІЛІ йдеться, що Україна і Грузія закликають Росію відмовитися від реалізації проголошених планів щодо Абхазії та Південної Осетії.

Президенти України та Грузії висловили занепокоєння спробами Російської Федерації поставити під сумнів територіальну цілісність Грузії шляхом підвищення статусу відносин з Абхазією та Південною Осетією.

“Україна та Грузія підтверджують, що вирішення грузино-абхазького та грузино-південно-осетинського конфліктів можливе лише мирними засобами і в рамках резолюцій Ради Безпеки ООН, зокрема резолюції РБ 1808 від 15 квітня 2008 року, - заявили В.ЮЩЕНКО та М.СААКАШВІЛІ і зауважили: “Ці резолюції, як відомо, закликають держави-члени ООН поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

“Україна та Грузія закликають Російську Федерацію відмовитися від реалізації проголошених планів щодо Абхазії та Південної Осетії. Україна готова розглянути питання про свою участь у миротворчих операціях разом з іншими зацікавленими сторонами”, - наголосили В.ЮЩЕНКО і М.СААКАШВІЛІ.