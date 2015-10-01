Саакашвілі помітили за агітацією на користь Боровика у розпал робочого дня

Як повідомляє в четвер громадська організація "Опора", зустріч відбувалася у дворі житлового будинку за адресою: вулиця Академіка Лазарєва, 4. За словами Боровика, саме тут раніше мешкала його бабуся, тому свою передвиборчу кампанію він вирішив почати з цієї адреси.

Саакашвілі висловив підтримку Боровику, відзначивши його здібності як менеджера.

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На питання присутніх, чому голова ОДА фактично бере участь в агітації в робочий час, Саакашвілі відповів, що цей час (після 12-ої години дня) не вважається робочим, оскільки напередодні він закінчив працювати "о 4-ій ранку".

На зустрічі також були присутні піаніст Олексій Ботвінов, актор Олег Філімонов і артист і громадський активіст та актор Яків Гопп.

Пізніше в коментарі "Опорі" кандидат Боровик зазначив, що не вважає, що ця акція має ознаки застосування адміністративного ресурсу, оскільки зустріч відбувалася, за його словами, "під час обідньої перерви".

У повідомленні організація нагадала, що, згідно з п. 3. ч. 1 статті 60 закону "Про місцеві вибори", участь у передвиборній агітації забороняється посадовим і службовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування в робочий час.