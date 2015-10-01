Ляшко відвідав будинок престарілих на Чернігівщині

Під час свого візиту політик вручив подарунки мешканцям соціального закладу та пообіцяв докладати зусиль для покращення якості їхнього життя.

Зокрема, Ляшко пообіцяв домагатися призначення гідної і справедливої пенсії для них.

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Також лідер Радикальної партії дав обіцянку допомогти із опаленням, щоб приміщення взимку обігрівалося належним чином. При цьому він подякував працівникам будинку престарілих.

Нагадаємо, фракція Радикальної партії у парламенті вимагає ухвалити законопроекти про підвищення пенсій і зарплат, подолати президентське вето на закон про пільгову пенсію для жінок у 55 років та проштовхує багато інших соціально важливих ініціатив.