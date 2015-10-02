Екс-начальник Маріупольської міліції йде в "мери" окупованого Новоазовська

Моргун розповів про основні напрямки своєї передвиборної програми, а також поділився думкою про те, як повинна розвиватися т. н. "народна республіка" і перспективи сільського господарства.

Також кандидат у "мери" вказав на те, що керівництво "республіки" отримувало допомогу з Росії, передає 0629.com.ua.

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"Допомога неоціненна, - говорить він. - Ми звернулися до фонду Ахмета Кадирова, який нам допомагав продуктами в травні місяці, вони нам обіцяли будматеріалами допомогти. Будемо звертатися у фонд Карапетяна, який в Москві, теж як би нам порадили", - розповідає він.

Моргун також вважає, що наступу "русского мира" чекають "від Маріуполя до Львова".

Кандидат обіцяв інтеграцію в Росію. "Або ми до неї прийдемо, або вони до нас. Тобто возз'єднаємося. Це я обіцяю", - говорить він. Олег Моргун також не соромиться говорити: "Перебуваю в розшуку як терорист – ну, за законами України".

У свою чергу, В'ячеслав Аброськін днями в інтерв'ю вказав на те, що саме завдяки інформації від Олега Моргуна вдалося заарештувати представників бойовиків в Маріуполі, після бойових зіткнень на вулиці Грецькій.

"Він брав активну участь у роботі з цими затриманими і надалі активно він нам допомагав. Тому я зараз не можу зрозуміти, як він висувається на посаду голови Новоазовської адміністрації "ДНР", - говорить генерал - майор.

"Олег Моргун, колишній український міліціонер, оголошений в розшук. Матеріали кримінального провадження щодо цього «діяча ДНР» направлені до суду", - сказав В'ячеслав Аброськін.