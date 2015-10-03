Кабмін ліквідував Держгірпромнагляд

Відповідне розпорядження за №1021-Р від 30 вересня опубліковано на Урядовому порталі.

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"Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо можливості забезпечення здійснення покладених на Державну службу з питань праці постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. №96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці" функцій і повноважень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, що ліквідується", - йдеться у документі.