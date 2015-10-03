Кабмін ліквідував Держгірпромнагляд
17:09, 03 жовтня 2015Політика
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Кабінет Міністрів України ліквідував Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки (Держгірпромнагляд), передавши її функції та повноваження Державній службі з питань праці.
Фотоілюстрація / УНІАН
Відповідне розпорядження за №1021-Р від 30 вересня опубліковано на Урядовому порталі.
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"Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо можливості забезпечення здійснення покладених на Державну службу з питань праці постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. №96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці" функцій і повноважень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, що ліквідується", - йдеться у документі.
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