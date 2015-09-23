В Авдіївці виявлено склад з великою кількістю мінометних мін

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі, вчора, близько 9.30 ранку в Авдіївці під час виконання поставлених завдань офіцери групи Цивільно-військового співробітництва помітили зруйновану будівлю, яка використовувалась під склад з боєприпасами та була пошкоджена в результаті артилерійських обстрілів.

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В ході ретельного огляду виявилося, що частина мін калібру 82-мм здетонувала. На місце події були викликані співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України. За попередньою інформацією, на складі було понад сто мін.

Небезпечний район оточили військовослужбовці Збройних сил. Наразі йде оцінка ризиків розмінування та можливості залучення спеціальної інженерної техніки.

За словами офіцерів групи ЦВС, з огляду на велику кількість боєприпасів є небезпека для місцевих жителів. Тому про цей випадок були оперативно повідомлені органи місцевої влади та відповідні служби. Серед жителів міста триває роз’яснювальна робота.