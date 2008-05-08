Турчинова налякали консультації Ющенка з регіоналами на футболі

Кандидат на посаду мера Києва, один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що проведення конституційної реформи дасть змогу створити механізм виконання рішень влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам під час відвідування Київського госпіталю для інвалідів-ветеранів війни у Пущі-Водиці, коментуючи вірогідні консультації між оточенням Президента України і Партією регіонів для торпедування демократичної коаліції у зв’язку з наміром Блоку Юлії Тимошенко внести зміни до Конституції.

“Нас дійсно лякають і останнім часом дуже посилились такі консультації чи то на футболі, чи то там ще десь. І оточення Президента і Президента з представниками Партії регіонів. У нас немає іншого шляху, ніж йти на зміни до Конституції. Для того, щоб навести порядок в країні, недостатньо приймати рішення - має бути механізм виконання цих рішень», - сказав О.ТУРЧИНОВ,

Він вважає, що зараз механізм виконання рішень відсутній. “Уряд приймає рішення, а місцеві адміністрації підпорядковані Секретаріату Президента. В результаті виходить розрив. Це стосується товарних інтервенцій та інших програм уряду», - пояснив лідер БЮТ, додавши при цьому, що рішення Кабінету міністрів і надалі блокуються указами Президента без пояснень і коментарів.

“Нам потрібна сильна, потужна, дієва виконавча вертикаль. Необхідно місцеві органи влади підпорядкувати Кабінету міністрів, а також посилити місцеве самоврядування», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Він вважає, що союзники БЮТ також розуміють необхідність змін, спрямованих на посилення виконавчої влади та створення єдиної вертикалі. “Я впевнений, що ці зміни підтримують як наші союзники, так і представники опозиції”, - зазначив один з лідерів БЮТ.